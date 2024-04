La squadra di magistrati al Torneo di calcio a 8

Dal 25 al 28 aprile, Montesilvano ospita il prestigioso Torneo Nazionale ANM di calcio a 8, sui campi del centro sportivo Vestina nella città adriatica in provincia di Pescara. L'ANM - Associazione Nazionale Magistrati promuove questo evento sportivo, che vede la partecipazione di 13 squadre provenienti da tutte le zone d'Italia. "Le compagini partecipanti - si legge in una nota - rappresentano le seguenti località: Abruzzo, Cagliari, Catania, Catanzaro, MarchEmilia, Milano, Napoli, Palermo, Puglia-Messina, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Torino. Si prevedono partite avvincenti e un alto livello di competizione ma allo stesso tempo anche di sportività, con i migliori giocatori provenienti dalle magistrature di tutta Italia". "Nelle fila della squadra dell'ANM di Palermo, tra i protagonisti in campo - sottolinea la nota -, spicca la presenza di Manfredi Borsellino, figlio del noto magistrato Paolo e del portierone il Colonnello dei Carabinieri Filippo Barreca. La loro partecipazione aggiunge un significato speciale al torneo, portando avanti il ricordo e l'eredità dei magistrati Falcone e Borsellino, simboli della lotta alla mafia e al crimine organizzato".

"La squadra dell'ANM di Palermo, oltre a competere con determinazione e passione, indossa con orgoglio la maglia che porta impressa proprio l'iconica immagine di Falcone e Borsellino, i due magistrati antimafia assassinati nel 1992 in due diversi attentati e nella partita inaugurale di ieri si è imposta con un secco 1-0 sulla squadra di Salerno con gol di Hamel al 19° - conclude la nota -. L'evento non è solo un'occasione per celebrare lo sport e la competizione sana, ma anche per ricordare il coraggio e l'impegno dei magistrati italiani nel contrastare ogni forma di criminalità e nell'affermare i valori della legalità e della giustizia".