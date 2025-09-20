circle x black
Cerca nel sito
 

Latina, omicidio Campo Boario: fermata una donna

Le indagini dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna all'interno della sua abitazione nel quartiere popolare

Polizia Scientifica, immagine d'archivio (Fotogramma)
Polizia Scientifica, immagine d'archivio (Fotogramma)
20 settembre 2025 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia di Stato di Latina, a conclusione delle indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna all’interno della sua abitazione nel quartiere popolare di Campo Boario, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, ha fermato una donna. Numerosi i testimoni ascoltati e gli accertamenti tecnici fatti. Sulla base degli elementi emersi, l’autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito questa mattina.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
latina cronaca latina omicidio omicidio campo boario latina oggi latina news
Vedi anche
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza