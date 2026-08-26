L'attore scherza sui social citando il grande successo di Vasco Rossi
Il caso Ranucci domina le cronache giornalistiche ormai da giorni. Ancora di più rispetto agli ultimi mesi, la vicenda del conduttore di Report ha cominciato a far discutere anche sui social, in modi diversi. Anche il comico Leonardo Manera ha toccato la questione con ironia, suggerendo - in un video diventato presto virale - una canzone, con chiaro riferimento ai rapporti del giornalista con Valter Lavitola: "La canzone preferita di Sigfrido Ranucci? Potrebbe essere questa... Voglio una vitola maleducatola, di quelle vitole fatte così...". E ancora: "E poi ci troveremo come le star... a bere del whisky al Report Bar...".
Un chiaro riferimento a 'Vita spericolata', successo senza tempo di Vasco Rossi. Una parodia che ha strappato un sorriso a tanti follower del comico, che hanno immediatamente piazzato il 'like' sul reel pubblicato sui social, iniziando poi a condividere il contenuto.