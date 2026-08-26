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La 'provocazione' del comico Leonardo Manera: "La canzone preferita di Ranucci? Lavitola... spericolata" - Video

L'attore scherza sui social citando il grande successo di Vasco Rossi

Manera e Ranucci - Instagram + IPA
Manera e Ranucci - Instagram + IPA
26 agosto 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il caso Ranucci domina le cronache giornalistiche ormai da giorni. Ancora di più rispetto agli ultimi mesi, la vicenda del conduttore di Report ha cominciato a far discutere anche sui social, in modi diversi. Anche il comico Leonardo Manera ha toccato la questione con ironia, suggerendo - in un video diventato presto virale - una canzone, con chiaro riferimento ai rapporti del giornalista con Valter Lavitola: "La canzone preferita di Sigfrido Ranucci? Potrebbe essere questa... Voglio una vitola maleducatola, di quelle vitole fatte così...". E ancora: "E poi ci troveremo come le star... a bere del whisky al Report Bar...".

Un chiaro riferimento a 'Vita spericolata', successo senza tempo di Vasco Rossi. Una parodia che ha strappato un sorriso a tanti follower del comico, che hanno immediatamente piazzato il 'like' sul reel pubblicato sui social, iniziando poi a condividere il contenuto.

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Lavitola Ranucci Sigfrido Ranucci Ranucci Leonardo Manera
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