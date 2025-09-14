circle x black
Lavori terminati in anticipo, riapre tratto di via Trionfale a Roma

14 settembre 2025 | 09.58
Redazione Adnkronos
L'intervento è stato realizzato da Acea Ato 2 e Acea Infrastructure. Dopo la riapertura di via Trionfale, nel tratto da via Giuseppe Taverna a viale dei Monfortani, proseguono i lavori per potenziare l'infrastruttura idrica L' "Adduttrice Ottavia-Trionfale" è un'opera dal valore complessivo di oltre 94 milioni di euro, in parte finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la realizzazione di una nuova linea di collegamento dal Centro Idrico di Ottavia al nuovo Centro Idrico denominato "Pineta Sacchetti" per una lunghezza complessiva pari a 5,2 Km.

