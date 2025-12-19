circle x black
Libri, Del Pero (SciencesPo di Parigi): "Democrazia americana in crisi, Trump ne è il prodotto"

Il professore analizza l’era Trump e le sfide della democrazia americana oggi

19 dicembre 2025
La democrazia americana attraversa una fase di grande difficoltà, ma la crisi non è esclusiva degli Stati Uniti e riflette tendenze comuni a molte democrazie contemporanee. È quanto ha sottolineato Mario Del Pero, professore ordinario di Storia Internazionale e Storia degli Stati Uniti allo SciencesPo di Parigi, in occasione della presentazione a Roma del suo libro 'Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump'. Secondo Del Pero, la fragilità della democrazia americana non nasce con Donald Trump, ma lo stesso presidente ne è diventato il prodotto e l’agente primario: “È chiaro che una volta che Donald Trump arriva alla Casa Bianca diventa agente primario di questa difficoltà, esasperando divisioni interne e polarizzazione, rendendo più difficile governare, producendo violenza verbale legittimata persino dall’esecutivo. Le due parti politiche cessano di riconoscersi come interlocutori legittimi, trasformando tutto in una lotta esistenziale per il potere”.

Nonostante la crisi, Del Pero evidenzia come gli Stati Uniti conservino strumenti di resilienza: “Gli Stati Uniti rimangono un paese vivace, plurale, attivo, che ha degli anticorpi. Tuttavia, il caso americano non è isolato: anche in Europa e in altre democrazie moderne vediamo difficoltà legate a processi economici che hanno destrutturato gli ordini sociali e messo in difficoltà la classe media. Il caso americano può segnare la strada, ma spetta al resto del mondo democratico dimostrare che altri percorsi sono possibili”.

Il libro, presentato al Centro Studi Americani, offre quindi una chiave di lettura dell’era Trump, analizzando le fratture interne alla democrazia statunitense e le possibili conseguenze per il contesto internazionale.

