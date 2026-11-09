Tra i motivi della protesta, la presunta "repressione" esercitata dalla dirigenza scolastica nella gestione dell'istituto, descritta nella nota come "un sistema autoritario basato sulla paura, sull'abuso di potere e sulle minacce", che avrebbe inoltre negato il dialogo con la componente studentesca

Occupato il liceo Montale di Roma. Lo hanno annunciato oggi ﻿ gli studenti dell'istituto di via Bravetta, con una nota pubblicata sui social dove spiegano anche le ragioni alla base della protesta. "Oggi decidiamo di occupare la nostra scuola come presa di posizione dopo anni di soprusi e violenze da parte della dirigenza. Scegliamo di riprenderci i nostri spazi, di vivere i nostri corridoi e le nostre aule portando un modello alternativo di scuola", si legge.

Tra i motivi della protesta, la presunta "repressione" esercitata dalla dirigenza scolastica nella gestione dell'istituto, descritta nella nota come "un sistema autoritario basato sulla paura, sull'abuso di potere e sulle minacce", che avrebbe inoltre negato il dialogo con la componente studentesca. Una situazione che, sostengono gli studenti, si ripresenterebbe ogni volta che viene espresso dissenso, ad esempio attraverso scioperi, e che si tradurrebbe anche nell'emissione di note disciplinari relative a presunti episodi di violenza che gli stessi ragazzi definiscono "inesistenti".

Un passaggio del documento è dedicato alla salute mentale: "Da cinque anni a questa parte, noi studenti accusiamo un drastico peggioramento della nostra salute mentale. Questo accade perché in questa scuola non veniamo ascoltati e rispettati". Gli studenti segnalano inoltre l'assenza della carriera alias, sostenendo che "13 studenti trans vengono chiamati continuamente con il deadname e con i pronomi sbagliati".

Critiche vengono mosse anche alle modalità dei colloqui con il dirigente scolastico: "Quando veniamo convocati non ci troviamo in una situazione di dialogo e confronto, come dovrebbe essere, bensì in un interrogatorio". Gli studenti lamentano inoltre continue interruzioni durante questi incontri e denunciano "ripetuti episodi di violazione della privacy", sostenendo che le porte dei bagni verrebbero aperte senza preavviso per verificare eventuali infrazioni.

Tra le contestazioni figura anche la gestione della cosiddetta 'settimana dello studente', che secondo il collettivo sarebbe passata da un'iniziale autogestione a una co-gestione fino a essere completamente negata. Nel mirino anche alcune attività di orientamento. "Negli ultimi anni abbiamo svolto attività di didattica orientativa con aziende belliche e forze dell'ordine", scrivono gli studenti, citando in particolare iniziative promosse da Leonardo nell'ambito delle discipline Stem, visite in strutture militari e incontri organizzati da carabinieri e polizia di Stato. "E questo fatto per noi studenti è inaccettabile".

Un altro capitolo riguarda l'edilizia scolastica. "Ogni giorno di scuola è un pericolo per noi studenti", si legge nella nota. I ragazzi denunciano aule e spazi in condizioni di degrado, tra luci danneggiate, nidi di vespe, mattoni che si staccano dal soffitto, mattonelle mancanti, oscuranti delle finestre che crollano e presenza di muffa. Nella sede di Buon Pastore, aggiungono, mancherebbero gli estintori nei corridoi e gli allarmi antincendio sarebbero guasti. Secondo gli studenti, infine, queste criticità si inseriscono in un contesto più ampio, nazionale e internazionale: "La scuola italiana dall'inizio del governo Meloni si basa su un merito che non tiene conto delle condizioni iniziali degli studenti", affermano nella nota. E ancora: "Gli investimenti fatti sulle scuole sono nulli, siamo il Paese europeo che dedica meno fondi all'istruzione, ma mentre si investe il 5% del Pil sul riarmo le mura scolastiche cadono a pezzi". Gli studenti concludono esprimendo solidarietà alle mobilitazioni studentesche in Francia, Spagna, Albania e Serbia, rivendicando la necessità di "un modello alternativo di società" a partire proprio dalla scuola.