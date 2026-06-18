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Incendio a Livorno, fiamme in una ditta di stoccaggio di rifiuti: "Chiudete porte e finestre"

E' attiva ARPAT per le valutazioni ambientali ed accertamenti. Chiusi nidi, materne e scuole medie. Il comune: "Limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità"

L'incendio - (Foto protezione civile Toscana)
L'incendio - (Foto protezione civile Toscana)
18 giugno 2026 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incendio è scoppiato oggi giovedì 18 giugno, nelle prime ore di questa mattina, nella zona industriale di Livorno, in via dell’Ecologia, presso una ditta di stoccaggio di rifiuti. "Si è formata una nube di fumo che sta interessando per adesso la zona nord della città", si legge sul sito del comune di Livorno.

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La Protezione civile comunale sta seguendo la situazione e ha aperto il Coc, Centro operativo comunale, e sta monitorando l'evoluzione dell'evento. E' attiva ARPAT per le valutazioni ambientali ed accertamenti. Saranno sospese le attività didattiche ed educative dei seguenti servizi: educativi scolastici pubblici e privati (nidi e scuole di infanzia ); delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie).

Non saranno sospese le attività nelle scuole secondarie di secondo grado limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Maturità e non saranno sospese nelle secondarie di primo grado (medie) in cui sono programmati gli esami, si legge ancora sul sito.

Al momento si raccomanda di: chiudere e mantenere chiuse porte e finestre; disattivare, ove possibile, impianti che prevedano l'immissione di aria dall'esterno; limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità; evitare attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all'aperto; mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all'interno di locali chiusi per la sospensione di tutte le attività all'aperto; provvedere al lavaggio di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all'aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo.

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livorno incendio livorno livorno incendio via dell'ecologia incendio livorno
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