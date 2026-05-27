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Loizzo (Lega): "Sul social freezing serve approccio realistico e non ideologico"

'Non si tratta di donne che non vogliono avere figli, ma spesso non possono perché non hanno ancora una stabilità economica e lavorativa'

Simona Loizzo - Fotogramma
Simona Loizzo - Fotogramma
27 maggio 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il tema del social freezing va affrontato con realismo e senza ideologie. Non si tratta di donne che non vogliono avere figli, ma spesso di donne che non possono, perché non hanno ancora una stabilità economica e lavorativa sufficiente". Lo ha detto la deputata della Lega Simona Loizzo, intervenuta da remoto all'evento 'Qui, per la salute di ogni donna', promosso a Roma da Organon sul tema delle politiche di sostegno alla natalità .

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Secondo Loizzo, la questione riguarda le condizioni concrete in cui molte persone entrano oggi nel mondo del lavoro, "spesso in modo tardivo e non ancora stabile", per uomini e donne. In questo contesto, ha spiegato, "è necessario aprire una riflessione sul possibile ruolo dello Stato nel sostenere percorsi come il social freezing". La parlamentare ha sottolineato che il "dibattito non può essere ridotto a una contrapposizione politica. Non è una questione di destra o di sinistra, ma un tema che riguarda la scienza, l’economia e i cambiamenti sociali dei Paesi occidentali".

Loizzo ha poi richiamato "l'importanza di un confronto pubblico più trasparente e informato, citando anche il dibattito su oncofertilità e procreazione medicalmente assistita che - ha osservato - devono essere affrontate con rigore scientifico e non ideologico". Infine, ha ribadito la necessità di "valutare nel merito gli emendamenti sul tema e ha evidenziato come la diffusione delle tecniche di Pma sia in crescita, pur in un contesto in cui i dati non sono ancora completamente esaustivi, soprattutto per la limitata tracciabilità delle attività svolte nel settore privato e all'estero".

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salute donne fertilità social freezing loizzo lega
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