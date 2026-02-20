Tragedia questa mattina a San Michele di Moriano, frazione di Lucca, dove un uomo di 50 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 9.30 dalla polizia e dal personale del 118, intervenuti dopo la segnalazione di una collega di lavoro preoccupata per la sua assenza.

Secondo i primi accertamenti, il decesso sembrerebbe riconducibile a un’intossicazione da monossido di carbonio provocata dai fumi di scarico di un generatore usato per il riscaldamento dell’appartamento. I vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario, hanno messo in sicurezza l’abitazione.

La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso indagini coordinate dalla polizia per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.