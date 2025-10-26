circle x black
Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre nel Grossetano: ladri in fuga senza bottino

Il noto locale della Maremma, famoso per i tortelli preparati secondo la ricetta della nonna del cantautore

Lucio Corsi (Fotogramma/Ipa)
Lucio Corsi (Fotogramma/Ipa)
26 ottobre 2025 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tentato furto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi al Ristorante Macchiascandona, noto locale della Maremma, gestito da Nicoletta Rabiti, madre del cantautore Lucio Corsi, e famoso per i tortelli preparati secondo la ricetta di nonna Milena. Ignoti si sono introdotti dietro l'edificio, che si trova nella zona al confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, tagliando un lucchetto e forzando la serratura di una porta, ma si sarebbero allontanati senza sottrarre alcun bene.

A dare l'allarme, come riferisce 'Il Tirreno', è stato un vigilante intorno alle due di notte, dopo aver notato segni di effrazione. Sul posto sono intervenuti i titolari, che hanno verificato l'assenza di danni o ammanchi. Sul tentato furto indagano i carabinieri.

Nei giorni precedenti l'episodio, i carabinieri della stazione di Buriano avevano effettuato controlli nella zona a seguito di alcune segnalazioni di furti nei pressi del confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Il Ristorante Macchiascandona è conosciuto per la cucina tradizionale maremmana e, dopo la partecipazione di Lucio Corsi al Festival di Sanremo 2024, è diventato una meta apprezzata anche da turisti e visitatori.

