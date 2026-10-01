circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare, Costantino (Cometa): "Adulti ancora oggi seguiti dalle Pediatrie"

'Le associazioni hanno finanziato con oltre 5 mln i centri di cura, ora interventi strutturali per dotarli di figure multidisciplinari’

Costantino - Adnkronos
Costantino - Adnkronos
01 ottobre 2026 | 16.34
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"La transizione delle cure rappresenta una delle criticità fondamentali nella gestione della fenilchetonuria e delle malattie metaboliche ereditarie. Si tratta di un momento chiave, in cui viene messa alla prova l'aderenza terapeutica. Non dimentichiamo che gli adulti vengono ancora oggi seguiti dalle Pediatrie. È fondamentale dotare i centri di cura delle professionalità multidisciplinari senza dimenticare che la transizione è un percorso evolutivo, non solo di passaggio di cartelle cliniche, ma di educazione del paziente, portando un'evoluzione in senso di educazione all'aderenza terapeutica". Queste le parole di Niko Costantino, responsabile Affari istituzionali di Cometa A.s.m.m.e. Odv, partecipando alla presentazione del Position paper sulla presa in carico delle persone con fenilchetonuria - Pku e malattie metaboliche ereditarie 'Oltre la diagnosi. La generazione dello screening neonatale: una nuova sfida per il Servizio sanitario nazionale', promosso da Omar - Osservatorio malattie rare. Il documento è presentato al Senato della Repubblica, a Roma, in un incontro con la stampa su iniziativa dell'onorevole Ilenia Malavasi, componente della XII Commissione Affari sociali della Camera.

Un capitolo a parte, poi, viene dedicato da Costantino al lavoro svolto dalle associazioni, che "in oltre 25 anni hanno finanziato con circa 5 milioni e mezzo di euro i centri di cura. È fondamentale però - chiede - che arrivino risposte strutturali che dotino i centri di figure multidisciplinari e di processi di transizione che aiutino e prevengano i problemi derivanti da una scarsa aderenza in età evolutiva adolescenziale, causando anche le perdite al follow-up che sono oggi sempre più documentate".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malattie rare niko costantino cometa position paper fenilchetonuria omar
Vedi anche
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza