circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze

Le due donne, di 21 e 24 anni, erano impossibilitate ad uscire considerata la quantità d’acqua all’interno dell’abitazione, circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto

Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze
05 gennaio 2026 | 10.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Soccorse dai vigili del fuoco due ragazze bloccate in un seminterrato invaso dall'acqua a causa del maltempo. La sala operativa del comando di Roma ha inviato questa notte alle 2,40 circa, in via di Trigoria 82, la squadra di Pomezia 22/A con al seguito personale dei vigili del fuoco del nucleo sommozzatori nel seminterrato dove le due donne, di 21 e 24 anni, erano impossibilitate ad uscire considerata la quantità d’acqua all’interno dell’abitazione, circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto.

Una volta sul posto, il personale dei vigili del fuoco è intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato raggiungendo così le due ragazze, intrappolate in stanze diverse. Soccorse, in stato di ipotermia, sono state affidate alle cure del personale del 118.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Maltempo Allagamento Soccorso maltempo roma roma news roma maltempo
Vedi anche
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza