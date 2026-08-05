circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo, allerta meteo gialla giovedì 6 agosto per temporali: la mappa delle 7 regioni a rischio

Non solo caldo africano. La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 6 agosto, allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria

Mappa allerte meteo 6 agosto - (Dipartimento della Protezione civile)
Mappa allerte meteo 6 agosto - (Dipartimento della Protezione civile)
05 agosto 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nella giornata del picco massimo dell'ondata di caldo, con tutte e 27 le città monitorate dal Ministero della Salute da bollino rosso, domani, giovedì 6 agosto, non mancherà il maltempo. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito della Protezione civile, sono in totale 7 le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeoligico e per temporali.

Allerta meteo 6 agosto, l'elenco delle regioni interessate

Secondo quanto reso noto dalla Protezione civile, è stata diramata allerta meteo gialla per domani, giovedì 6 agosto, per rischio idraulico sui seguenti settori della Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Per quanto riguarda il rischio temporali, l'allerta meteo gialla è stata diramata per settori di Abruzzo, Basilicata, ancora Calabria, Molise, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. Infine, l'allerta per rishcio idrogeoligico è stata emessa per Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno); Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale); Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie); Trentino Alto Adige (rovincia Autonoma di Bolzano).

Le previsioni meteo del 6 agosto tra temporali e picco di calore

Domani, giovedì 6 agosto, verrà raggiunto il picco dell'ondata di caldo, la quarta dell'estate, complice il rinforzarsi dell'anticiclone subtropicale africano sull'Italia. Tutte e 27 le città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso. Ma, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, già dalle prime ore del pomeriggio nubi sempre più minacciose daranno luogo ai primi rovesci e a locali temporali sui rilievi alpini, poi con il passare delle ore i fenomeni si sposteranno verso l'area prealpina, mentre nel corso del pomeriggio si innescheranno focolai temporaleschi lungo la dorsale appenninica del Centro e del Sud, con un coinvolgimento parziale anche dei rilievi di Sicilia e Sardegna.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo temporali maltempo allerta meteo
Vedi anche
Mercati: nuovo record a Piazza Affari, petrolio volatile e vendite sui chip - Video
News to go
Incendi in Europa, danni per oltre tre miliardi di euro
Piromane in azione in un campo a Morano Calabro, le immagini dall'alto
Massimo Ranieri, sui social i suoi live diventano "lezioni di pilates cantate" - Video
News to go
Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza