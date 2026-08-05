Maltempo, allerta meteo gialla giovedì 6 agosto per temporali: la mappa delle 7 regioni a rischio

Non solo caldo africano. La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 6 agosto, allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria

Nella giornata del picco massimo dell'ondata di caldo, con tutte e 27 le città monitorate dal Ministero della Salute da bollino rosso, domani, giovedì 6 agosto, non mancherà il maltempo. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito della Protezione civile, sono in totale 7 le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeoligico e per temporali.

Allerta meteo 6 agosto, l'elenco delle regioni interessate

Secondo quanto reso noto dalla Protezione civile, è stata diramata allerta meteo gialla per domani, giovedì 6 agosto, per rischio idraulico sui seguenti settori della Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Per quanto riguarda il rischio temporali, l'allerta meteo gialla è stata diramata per settori di Abruzzo, Basilicata, ancora Calabria, Molise, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. Infine, l'allerta per rishcio idrogeoligico è stata emessa per Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno); Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale); Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie); Trentino Alto Adige (rovincia Autonoma di Bolzano).

Le previsioni meteo del 6 agosto tra temporali e picco di calore

Domani, giovedì 6 agosto, verrà raggiunto il picco dell'ondata di caldo, la quarta dell'estate, complice il rinforzarsi dell'anticiclone subtropicale africano sull'Italia. Tutte e 27 le città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso. Ma, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, già dalle prime ore del pomeriggio nubi sempre più minacciose daranno luogo ai primi rovesci e a locali temporali sui rilievi alpini, poi con il passare delle ore i fenomeni si sposteranno verso l'area prealpina, mentre nel corso del pomeriggio si innescheranno focolai temporaleschi lungo la dorsale appenninica del Centro e del Sud, con un coinvolgimento parziale anche dei rilievi di Sicilia e Sardegna.