Maltempo Emilia Romagna: Senio, Santerno e Lamone sopra soglia rossa

Fino a 200 millimetri di pioggia. Situazione in via di miglioramento per quanto riguarda l'Idice, nel bolognese. In via di esaurimento anche le precipitazioni

26 dicembre 2025 | 08.21
Redazione Adnkronos
E' atteso nelle prossime ore fino all'alba il passaggio dei colmi di piena nei fiumi romagnoli, i più interessati dall'ondata di maltempo di questi due giorni. In particolare, Senio, Santerno e Lamone stanno registrando livelli oltre soglia 3, sfiorata anche dal Montone. La situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda l'Idice, nel bolognese, dove il colmo ha già raggiunto Sant'Antonio a quota 13,65 metri. In via di esaurimento anche le precipitazioni, che continueranno in modo debole e intermittente per le prossime due o tre ore. Da più di 48 ore è attivato tutto il sistema di Protezione civile. In pianura come in collina, dove a causa di alcuni movimenti franosi alcune strade sono state chiuse. Come a Brisighella, dove alcune famiglie sono isolate, seppur non in pericolo, e a Casola Valsenio, dove è stata registrata una precipitazione che ha superato i 200 millimetri di pioggia in poche ore.

Dal pomeriggio i sindaci hanno predisposto evacuazioni precauzionali nelle aree più a rischio dei Comuni di Faenza, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine, nel ravennate. Già allestiti spazi di accoglienza dai volontari nei punti previsti in precedenza per situazioni di emergenza.

