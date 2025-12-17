Il maltempo si allontana dall’Italia. Tuttavia le condizioni meteo faticheranno a trovare una certa stabilità anche nei prossimi giorni e la settimana di Natale si prevede piuttosto dinamica e movimentata, con il rischio di nuove precipitazioni su molte regioni.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la fase alquanto altalenante di questa seconda parte di dicembre a causa del passaggio di un vortice di origine atlantica. Per oggi, mercoledì 17, sono previste le ultime precipitazioni sulle regioni settentrionali ed in Toscana con nevicate sull’arco alpino centro orientale oltre i 1600 metri di quota.

Successivamente il vortice (area di bassa pressione) scivolerà verso il Nord Africa, perdendo gran parte della sua influenza sull’Italia, dove le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento. Giovedì avremo quindi una prevalenza di sole ovunque (salvo qualche nebbia sulle pianure del Nord) con temperature ben oltre le medie climatiche grazie anche ai venti dai quadranti meridionali: a Roma, Napoli e Palermo si toccheranno i 17-18°C.

Poi, tra venerdì e sabato, il vortice riprenderà vigore muovendosi verso nord, rientrando alle basse latitudini del Mediterraneo e portando nuove piogge e temporali su Sicilia e Calabria prima di allontanarsi definitivamente verso oriente.

A parte questi ultimi disturbi, il weekend trascorrerà all’insegna di una maggior stabilità atmosferica grazie ad una temporanea rimonta dell’alta pressione che garantirà più sole su buona parte dei settori. Tuttavia, si tratterà solo di una breve pausa. Una nuova e intensa perturbazione atlantica inizierà infatti ad avvicinarsi da ovest, determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Le prime piogge faranno la loro comparsa già nel corso della giornata di domenica, tra il pomeriggio e la sera, a partire dai settori nord-occidentali e dalla Sardegna.

Dalla notte le precipitazioni si faranno via via più intense in particolare su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Ponente. Sulle Alpi occidentali sono attese nevicate copiose oltre i 1000–1500 metri di quota. Questo rappresenterà il segnale di un nuovo peggioramento che inaugurerà la settimana di Natale, la quale si preannuncia piuttosto dinamica e movimentata, con il rischio di nuove precipitazioni su molte regioni.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 17. Al Nord: piogge sparse, ma solo al mattino. Al Centro: variabile e mite. Al Sud: nubi sparse e schiarite, mite.

Giovedì 18. Al Nord: generalmente poco nuvoloso, nebbioso in pianura. Al Centro: tempo stabile. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso.

Venerdì 19. Al Nord: piovaschi su Liguria, stabile altrove. Al Centro: deboli piogge su Toscana, sole altrove. Al Sud: verso sera e notte peggiora in Sicilia e bassa Calabria.

Tendenza: maltempo su Sicilia e Calabria, nebbioso al Nord, asciutto altrove.