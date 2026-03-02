Manovre rianimazione pediatrica, successo per webinar Asp Messina

Si è svolto il primo webinar organizzato da Chiara Schirò, responsabile dell’U.O. Educazione e Promozione alla Salute dell’ASP di Messina, dedicato alla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, nell’ambito delle attività previste dal Programma PP05 – Prevenzione degli incidenti domestici. L’iniziativa è parte del percorso di diffusione delle Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento in età pediatrica del Ministero della Salute. Relatore dell’incontro, dalla durata di due ore, è stato Marco Squicciarini, medico esperto in emergenza, coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, co-autore delle Linee guida 2025-2030 sulle manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche.

"Il webinar ha rappresentato un potente strumento di aggiornamento e allineamento alle nuove linee guida, fornendo ai partecipanti indicazioni operative sul taglio degli alimenti e l’utilizzo di oggetti pericolosi, sulle attività di prevenzione, sui comportamenti da evitare, sul corretto coinvolgimento di familiari e caregiver che vivono a stretto contatto con popolazione vulnerabile ed infine sulla gestione delle emergenze pediatriche", spiega l'Asp.

Attraverso la chat, i partecipanti hanno potuto rivolgere domande direttamente a Squicciarini. Al termine dell’incontro è stato rilasciato l’attestato di partecipazione e fornito link dai quali scaricare il materiale informativo, divulgativo e didattico aggiornato sulle modalità di intervento. "Il successo dell’iniziativa è testimoniato dalle numerose manifestazioni di apprezzamento ricevute e da un dato significativo: le richieste di partecipazione hanno superato il migliaio e continuano ad aumentare". Marco Squicciarini ha affermato: “Investire nella formazione significa salvare vite. Ogni adulto formato è un potenziale primo soccorritore accanto a un bambino. Chi salva un bambino salva il mondo”. Sono già in programmazione ulteriori edizioni del webinar nell’ottica di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza infantile su tutto il territorio.