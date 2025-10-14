circle x black
Marco, Davide e Valerio: chi erano i Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano

Sono il luogotenente carica speciale Piffari, il carabiniere scelto Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Daprà

14 ottobre 2025 | 11.28
Redazione Adnkronos
Sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà i tre carabinieri morti nell'esplosione di questa mattina, a Castel d’Azzano, nel veronese.

Il luogotenente Piffari aveva 56 anni e viveva in provincia di Padova. Arruolato nel 1987, era Comandante della squadra operativa.

Il brigadiere qs Valerio Daprà del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova era nato a Brescia. Arruolato nel 1988 aveva compiuto pochi giorni fa 56 anni: lascia due figli di 27 e 26 anni.

Il carabiniere scelto Davide Bernardello del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova era operatore dell’aliquota di pronto intervento.

