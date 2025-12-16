circle x black
"Sdegno" è stato espresso dal senatore della Lega Manfredi Potenti

La scritta "Meloni assassina" vergata in rosso è comparsa oggi, martedì 16 dicembre, su un muro lungo una centralissima via di Castiglioncello, in provincia di Livorno. Una frase apparsa all'indomani di quella siglata Br - 'Spara a Giorgia' - apparsa sulla sede della Lega di Busto Arsizio ed espressione dello stesso livore di quella spuntata il 7 dicembre sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca)

"Sdegno" è stato espresso dal senatore della Lega Manfredi Potenti, originario di Castiglioncello, che ha diffuso la notizia. "A nome del mio partito, la Lega, e penso di tanti cittadini, anche non orientati verso il centrodestra, esprimo tutto lo sdegno per l'odio e le parole di violenza, inaccettabili contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa escalation va fermata e condannata, senza se e senza ma. Solidarietà a Giorgia Meloni", afferma Potenti.

"Azioni scellerate come questa vanno condannate con forza, per impedire che minimizzando la violenza impressa su un muro si possa passare ad ulteriori rigurgiti di odio insensato”, conclude Potenti in una nota.

