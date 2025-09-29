Messina: Consorzio Elis  assunzioni a tempo indeterminato autisti

Un corso per assumere a breve autisti di bus a tempo indeterminato anche a Messina nasce da un'idea del Consorzio nazionale Elis. Dai dati degli studi del settore, in Italia mancano circa 10.000 autisti di mezzi pubblici e la carenza colpisce tutta l’Europa, trasformando una criticità in un’opportunità di occupazione stabile. A novembre partirà a Messina il corso gratuito per autisti di mezzi pubblici promosso appunto dal Consorzio ELIS con Tper, principale società di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna, e il partner locale Foresight Consulting.

Il percorso, della durata di 180 ore, permetterà "di conseguire le patenti D e CQC e di acquisire competenze linguistiche e relazionali. Al conseguimento delle patenti, ci sarà l'ingresso diretto con contratto a tempo indeterminato nella sede Tper di Bologna. Il corso è stato presentato alla Camera di Commercio di Messina, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Presidente di Sicindustria Pietro Franza e del Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, insieme ai rappresentanti di Elis e Tper Durante l’evento si sono svolti anche i colloqui con i candidati ammessi alla fase iniziale di selezione. Visto l’interesse registrato, le candidature sono state prorogate fino alle ore 12:00 del 3 ottobre e vanno inviate all’indirizzo sicilia@elis.org.. Il progetto rientra tra i percorsi di Distretto Italia, iniziativa del Consorzio ELIS che dal 2023 ha realizzato 93 corsi, formando 1.381 persone con un tasso di occupazione del 92%", si legge in una nota.