L’inizio del 2026 vede la rotazione dei venti da Sud-Ovest, verso un primo weekend dell’anno ventoso, quasi autunnale
Libecciata in arrivo. L’inizio del 2026 vede la rotazione dei venti da Sud-Ovest, verso un primo weekend dell’anno ventoso e più mite, quasi autunnale specie al Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un importante cambiamento con l’inizio del 2026, con il ritorno di temperature più miti sul settore centro meridionale italiano e di piogge battenti sul versante tirrenico.
Per il primo gennaio sono previste nubi in aumento con qualche piovasco isolato dal pomeriggio su Sardegna, Sicilia, Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Altrove le condizioni saranno anche soleggiate. La visibilità sarà buona quasi ovunque tranne lungo il fiume Po, dove insisteranno anche delle nubi basse. I venti saranno in rinforzo in giornata specie su Liguria, coste settentrionali della Toscana ed Appennino tosco-emiliano, con raffiche in serata fino a 50 km/h di Libeccio. Di conseguenza, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Adriatico centro-settentrionale tenderanno a divenire molto mossi dalla sera.
In sintesi, estese gelate al Centro-Nord e finirà con vento, aumento termico localmente sensibile e qualche pioggia sulla fascia tirrenica. Il primo weekend seguirà questo trend che proseguirà fino all’Epifania: piogge sulla fascia tirrenica, più intense al Centro domenica 4 gennaio, temperature sopra la media del periodo al Centro-Sud, ancora inferiori localmente al Nord.
D’altronde il 2026 sarà l'anno del “Cavallo di Fuoco” secondo l'oroscopo cinese, un periodo dominato da energia, cambiamenti, velocità e libertà; e come poteva iniziare l’anno se non con un cambiamento così repentino: passeremo, in poche ore, dal gelo russo al mite Libeccio con temperature massime che torneranno subito a superare anche i 15°C al Centro e a toccare i 20°C al Sud.
Giovedì al Nord soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro peggiora sulle tirreniche con qualche piovasco. Al Sud qualche pioggia verso la Sicilia.
Venerdì al Nord da nuvoloso a poco nuvoloso, un po’ instabile in Liguria. Al Centro piogge irregolari sulle tirreniche. Al Sud piogge sparse in Campania.
Sabato al Nord soleggiato. Al Centro piogge sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse in Campania.