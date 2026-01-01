Libecciata in arrivo. L’inizio del 2026 vede la rotazione dei venti da Sud-Ovest, verso un primo weekend dell’anno ventoso e più mite, quasi autunnale specie al Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un importante cambiamento con l’inizio del 2026, con il ritorno di temperature più miti sul settore centro meridionale italiano e di piogge battenti sul versante tirrenico.

Per il primo gennaio sono previste nubi in aumento con qualche piovasco isolato dal pomeriggio su Sardegna, Sicilia, Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Altrove le condizioni saranno anche soleggiate. La visibilità sarà buona quasi ovunque tranne lungo il fiume Po, dove insisteranno anche delle nubi basse. I venti saranno in rinforzo in giornata specie su Liguria, coste settentrionali della Toscana ed Appennino tosco-emiliano, con raffiche in serata fino a 50 km/h di Libeccio. Di conseguenza, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Adriatico centro-settentrionale tenderanno a divenire molto mossi dalla sera.

In sintesi, estese gelate al Centro-Nord e finirà con vento, aumento termico localmente sensibile e qualche pioggia sulla fascia tirrenica. Il primo weekend seguirà questo trend che proseguirà fino all’Epifania: piogge sulla fascia tirrenica, più intense al Centro domenica 4 gennaio, temperature sopra la media del periodo al Centro-Sud, ancora inferiori localmente al Nord.

D’altronde il 2026 sarà l'anno del “Cavallo di Fuoco” secondo l'oroscopo cinese, un periodo dominato da energia, cambiamenti, velocità e libertà; e come poteva iniziare l’anno se non con un cambiamento così repentino: passeremo, in poche ore, dal gelo russo al mite Libeccio con temperature massime che torneranno subito a superare anche i 15°C al Centro e a toccare i 20°C al Sud.

Nel dettaglio

Giovedì al Nord soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro peggiora sulle tirreniche con qualche piovasco. Al Sud qualche pioggia verso la Sicilia.

Venerdì al Nord da nuvoloso a poco nuvoloso, un po’ instabile in Liguria. Al Centro piogge irregolari sulle tirreniche. Al Sud piogge sparse in Campania.

Sabato al Nord soleggiato. Al Centro piogge sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse in Campania.