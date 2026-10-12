Ancora instabilità, poi anticiclone sull'Italia con temperature in rialzo. La nuova settimana vedrà il ritorno dell'alta pressione da ovest, che porterà tempo in prevalenza stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese.

Prima che l'anticiclone prenda il pieno controllo però, l'avvio della settimana risentirà di un ultimo passaggio più fresco sulle regioni meridionali. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che tra oggi lunedì 12 ottobre e domani, martedì 13, soffieranno venti più freschi da nord. Nella giornata di oggi ci saranno veloci temporali mattutini al Nordest, successivamente sulle regioni adriatiche centrali, localmente in Umbria e sul basso Lazio e infine su gran parte del Sud. Già da domani la situazione migliorerà ovunque, anche se la ventilazione da nord rimarrà piuttosto sostenuta al Sud.

L'arrivo dell'anticiclone

Da metà settimana l'alta pressione si espanderà verso l’intera Penisola, garantendo giornate ampiamente soleggiate. Questo favorirà un rialzo delle temperature massime, che torneranno a superare agevolmente i 22-23°C nelle ore centrali del giorno, mentre la notte e al primo mattino le temperature rimarranno fresche con una marcata escursione termica. Per il fine settimana i modelli mostrano la possibilità di un nuovo rientro di aria più fresca da nord, che potrebbe portare qualche pioggia, ancora da valutare però l’esatta traiettoria. Trattandosi di una tendenza a più giorni, serviranno conferme con i prossimi aggiornamenti.

Tornando indietro di qualche giorno, merita un approfondimento quanto accaduto in provincia di Trapani nella giornata di venerdì 9 ottobre. La formazione dei tornado in Sicilia non costituisce una novità climatologica, potendo la regione vantare uno storico di eventi analoghi o di maggiore energia. L'elemento rilevante della vicenda risiede nella contemporaneità dei due vortici distinti e nella loro rilevante intensità, la cui classificazione è tuttora oggetto di analisi tecnica, tale da consentire lo spostamento di mezzi pesanti e autovetture.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 12 ottobre - Al Nord: temporali mattutini al Nordest, sole altrove. Al Centro: temporali o rovesci su Adriatiche e basso Lazio. Al Sud e sulle Isole: tempo molto instabile con rovesci diffusi.

Domani, martedì 13 ottobre - Al Nord: tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al Centro: sole prevalente; venti tesi dai quadranti settentrionali lungo il versante Adriatico. Al Sud e sulle Isole: ultime piogge sui settori tirrenici della Sicilia. Sole altrove; ventilazione sostenuta e mari da mossi a molto mossi.

Mercoledì 14 ottobre - Al Nord: sereno. Al Centro: soleggiato. Al Sud: poco nuvoloso ma ventoso da nord.

Tendenza: condizioni anticicloniche con bel tempo prevalente.