Un profondo vortice nord-atlantico carico di aria fredda colpirà Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Liguria. Attese 30 ore di maltempo intenso e lo sbalzo termico, dai 20°C dei giorni scorsi al freddo imminente sarà drastico﻿

Dopo sette settimane di piogge torrenziali e un’illusoria primavera anticipata con punte di 22°C, l'Italia si prepara a un improvviso colpo di coda invernale.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, lancia l'allerta per il fine settimana: "Un profondo vortice nord-atlantico, colmo di aria fredda, impatterà con forza sul Nord-Ovest. Ci aspettano 30 ore di maltempo severo, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Liguria. Le piogge cumulate supereranno i 100-150 mm (pari a 100-150 litri per metro quadrato), innescando un potenziale rischio di locali allagamenti".

L'aspetto più eclatante di questo peggioramento sarà il ritorno in grande stile della neve. Dopo aver assaporato i tepori primaverili, sulle Alpi occidentali cadrà fino a 1 metro di neve fresca oltre i 1500-2000 metri di quota. Ma l'aria fredda farà crollare la quota neve: durante gli episodi di maltempo più intensi, i fiocchi bianchi si spingeranno fin verso gli 800 metri, riuscendo a imbiancare persino il fondovalle valdostano a quote inferiori. Massima prudenza, dunque: lo sbalzo termico, dai 20°C dei giorni scorsi al freddo imminente sarà drastico.

Domenica mattina il maltempo insisterà ancora sulle regioni di Nord-Ovest, ma successivamente il vortice inizierà a mettersi in movimento verso sud, scivolando lungo il Mar Tirreno. Le prime regioni a subire questo nuovo peggioramento saranno la Sardegna e la porzione occidentale della Sicilia; dalla serata di domenica, questo "vortice scozzese", ormai in procinto di sfiorare le coste del Nordafrica, estenderà la sua morsa di maltempo a tutto il Meridione.

Ma le sorprese non finiranno qui: l’evoluzione per la prossima settimana è sorprendente con la "trottola scozzese" che, dopo essere scesa fino alla Libia, compirà un'anomala e insidiosa risalita verso nord, puntando dritto tutto il settore adriatico.

Lunedì 16 marzo i rovesci saranno particolarmente abbondanti tra Calabria e Basilicata. Da martedì, spinta dalla risalita del vortice, la perturbazione colpirà l'intero versante adriatico, portando maltempo specialmente tra Marche e Abruzzo, per poi spingersi fino alla Romagna. In questa fase assisteremo a un crollo termico diffuso di almeno 5-7°C, sia nelle minime che nelle massime, da Nord a Sud.

NEL DETTAGLIO

Sabato 14. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest con tanta neve sulle Alpi, piovaschi a est. Al Centro: nubi irregolari, rare piogge. Al Sud: entro sera peggiora in Sardegna.

Domenica 15. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest, piogge sul Triveneto, neve sulle Alpi. Al Centro: cielo spesso coperto, occasionali piogge. Al Sud: instabile su Sardegna, Sicilia e ioniche.

Lunedì 16. Al Nord: schiarite, ma clima più fresco. Al Centro: rovesci specialmente sul versante adriatico. Al Sud: maltempo diffuso, rovesci abbondanti su Calabria e Basilicata.

Tendenza: da martedì la risalita del vortice verso l'Istria porterà un'ondata di maltempo simil-invernale al Sud e su Marche, Abruzzo e Romagna, con un calo termico generale di 5-7°C su tutta Italia.