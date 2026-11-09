La prima interesserà la Penisola tra oggi e mercoledì, mentre la seconda determinerà precipitazioni diffuse tra giovedì e venerdì

Due perturbazioni, cariche di pioggia, sono in arrivo sull'Italia. Il contesto meteorologico sul bacino centrale del Mediterraneo è determinato dall'ingresso di correnti atlantiche umide e instabili.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che l'assetto barico delineato dai modelli numerici evidenzia il transito di due distinti fronti perturbati nel corso della settimana: il primo interesserà la Penisola tra oggi lunedì 9 novembre e mercoledì 11, mentre il secondo impulso, caratterizzato da un più marcato gradiente barico, determinerà precipitazioni diffuse tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre.

Meteo oggi e domani

L'inizio della settimana vedrà un incremento della copertura nuvolosa al Settentrione con precipitazioni sparse comprese tra 10 e 20 mm/24h e quota neve sulle Alpi attestata tra 1500 e 1700 metri; le temperature massime in pianura si collocheranno tra 10 e 14°C. Al Centro la nuvolosità risulterà in aumento sul versante tirrenico in un contesto inizialmente asciutto (massime tra 13 e 17°C), mentre al Sud e sulle Isole si osserveranno condizioni di stabilità con ampie schiarite e valori diurni tra 18 e 21°C. Nella giornata di martedì l'avanzamento della prima perturbazione determinerà precipitazioni tra 5 e 15 mm/24h su Liguria e regioni centrali, a fronte di una variabilità asciutta al Meridione con temperature stazionarie.

Mercoledì 11 novembre la fenomenologia presenterà una recrudescenza sui settori esposti ai flussi meridionali: sulla Liguria, in particolare nello Spezzino, si registreranno apporti pluviometrici compresi tra 50 e 70 mm/24h. Al Centro l'instabilità interesserà l'alta Toscana con rovesci stimati tra 30 e 50 mm/24h, mentre al Sud prevarranno cieli poco o parzialmente nuvolosi. La ventilazione meridionale di Scirocco e Libeccio farà registrare raffiche tra 40 e 50 km/h, con moto ondoso in crescita e altezza d'onda significativa tra 1,5 e 2 metri sul Mar Ligure e sul Tirreno.

Giovedì 12 novembre è atteso l'ingresso del fronte perturbato più strutturato, foriero di precipitazioni diffuse al Centro-Nord: sulla Liguria si stima la possibilità di precipitazioni a carattere di nubifragio con accumuli compresi tra 100 e 150 mm/24h. La ventilazione presenterà un sensibile rinforzo con raffiche di Libeccio fino a 60-70 km/h e moto ondoso fino a mare agitato, con onde comprese tra 2,5 e 3 metri in mare aperto. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile. L'instabilità persisterà tra venerdì e le prime ore di sabato sulle regioni centro-meridionali, per poi cedere il passo a un graduale miglioramento da sabato pomeriggio con l'allontanamento della perturbazione verso levante.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 9 novembre - Al Nord: cieli molto nuvolosi con piogge sparse (10-20 mm/24h); neve sulle Alpi tra 1500 e 1700 metri; massime comprese tra 10 e 14°C. Al Centro: nubi in aumento a partire dal versante tirrenico; asciutto con schiarite lungo l'Adriatico; massime tra 13 e 17°C. Al Sud e sulle Isole: condizioni stabili e soleggiate; venti deboli e massime tra 18 e 21°C.

Martedì 10 novembre - Al Nord: coperto con precipitazioni deboli o moderate in Liguria (5-15 mm/24h); asciutto sui restanti settori con nubi irregolari; massime tra 11 e 14°C. Al Centro: nubi diffuse con piogge sparse comprese tra 5 e 15 mm/24h, più probabili tra Toscana, Umbria e Lazio; massime tra 14 e 17°C. Al Sud e sulle Isole: variabilità asciutta senza precipitazioni; temperature stazionarie con valori massimi sui 18-20°C.

Mercoledì 11 novembre - Al Nord: coperto con precipitazioni diffuse sulla Liguria, consistenti sullo Spezzino (50-70 mm/24h); parzialmente nuvoloso altrove; raffiche di Scirocco fino a 50 km/h; massime sui 12-15°C. Al Centro: cieli nuvolosi con marcata instabilità sull'alta Toscana associata a rovesci tra 30 e 50 mm/24h; deboli piovaschi isolati sul resto del settore tirrenico (inferiori a 5 mm/24h); massime tra 15 e 18°C. Al Sud e sulle Isole: poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte; moto ondoso in aumento con onde fino a 2 metri sui canali insulari; massime stazionarie sui 19-21°C.

Tendenza: transito di un'intensa perturbazione atlantica giovedì 12 con precipitazioni diffuse al Centro-Nord e picchi di 100-150 mm/24h in Liguria; raffiche di vento fino a 60-70 km/h e onde tra 2,5 e 3 metri; successiva traslazione dell'instabilità al Centro-Sud venerdì e flessione termica generale di 2-4°C.