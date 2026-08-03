Il caldo non molla e anche questa settimana l'Italia continuerà a rimanere avvolta e prigioniera dell'aria rovente di matrice subtropicale con temperature sopra la media. Le aree interne del Centro e l'intera Pianura Padana vedranno le colonnine di mercurio spingersi con facilità verso soglie di 38-39°C. Inoltre, nei settori geografici più predisposti all'accumulo di calore non si escludono veri e propri picchi di 40°C: i riflettori sono puntati in particolare sulla pianura emiliano-romagnola, sul basso Veneto, sulla Lombardia sud-orientale, Umbria e sulle zone interne di Toscana e Lazio.

Ad aggravare la percezione del caldo interverrà in maniera determinante l'accumulo di umidità nei bassi strati. In questo contesto di generale staticità, le uniche eccezioni saranno rappresentate dai classici temporali di calore tipici della stagione estiva. Nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, l'intenso riscaldamento del suolo innescherà lo sviluppo di cumuli imponenti lungo le aree alpine, prealpine e a tratti sulla dorsale appenninica. Si tratterà tuttavia di rovesci o brevi temporali localizzati, capaci di regalare solo temporanee e circoscritte rinfrescate a quota di montagna, senza apportare alcun refrigerio reale o duraturo alle adiacenti zone pianeggianti sottolinea iLMeteo.it.

Per quanto riguarda l'evoluzione a lungo termine, i modelli matematici iniziano a mostrare i primi timidi segnali di dinamicità. In particolare, le elaborazioni del Centro europeo per le Previsioni a Medio raggio (ECMWF) intravedono una possibile flessione della cupola di calore intorno all'8-9 di agosto. In questo frangente, un primo cedimento dell'anticiclone al Nord potrebbe spalancare la strada all'arrivo di temporali più organizzati e a un iniziale ridimensionamento delle temperature massime sui settori settentrionali.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 3 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo.

Domani, martedì 4 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo con instabilità sull’Appennino abruzzese. Al Sud: sole e caldo, qualche acquazzone in Appennino.

Mercoledì 5 agosto - Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo

Tendenza: anticiclone sempre protagonista, possibile flessione al Nord con temporali da venerdì 7.