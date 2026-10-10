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Ancora pioggia al Centro-Sud, torna il sole al Nord: il meteo

Entro la giornata di lunedì il sistema perturbato abbandonerà definitivamente l'Italia

Meteo del weekend - (123Rf)
Meteo del weekend - (123Rf)
10 ottobre 2026 | 09.15
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

Altre piogge e temporali al Centro-Sud oggi, torna invece il sole al Nord. L'attuale fase di marcata instabilità che sta interessando l'Italia costituisce la risposta termodinamica all'ingresso della prima perturbazione atlantica strutturata della stagione autunnale. Ma quali sono le previsioni per tutto il weekend?

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, a causa dell'eccesso termico accumulato durante i mesi estivi, fornisce un ingente quantitativo di vapore e calore all'atmosfera. Questa riserva energetica favorisce lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati, precipitazioni localmente intense e persino tornado.

Nel corso del fine settimana la circolazione depressionaria persisterà sulle regioni centro-meridionali. La presenza di un minimo di bassa pressione di 1008 hPa posizionato sul Tirreno meridionale, in lento movimento verso la Grecia, manterrà attiva una Warm Conveyor Belt: questo canale di flusso pre-frontale convoglierà aria calda e fortemente umida dal Nord Africa (settore algerino-tunisino) verso il Meridione, il Basso Lazio e il Medio Adriatico, alimentando precipitazioni diffuse e abbondanti su terreni che presentano già un elevato grado di saturazione idrica a causa delle piogge dei giorni precedenti.

Domenica con piogge più intense sulle adriatiche

Nella giornata di domenica l'instabilità interesserà in modo significativo il settore adriatico, con precipitazioni consistenti tra Abruzzo, Molise e Puglia, oltre a rovesci diffusi sul resto del Sud. A partire dal pomeriggio si assisterà a un graduale spostamento della perturbazione verso oriente, con l'apertura di ampie schiarite da ovest. Il Settentrione, la Toscana, il Lazio e la Sardegna registreranno condizioni soleggiate sin dalla mattinata.

Tendenza per la prossima settimana e rimonta anticiclonica

Entro la giornata di lunedì il sistema perturbato abbandonerà definitivamente l'Italia, muovendosi verso la penisola balcanica e lasciando spazio a una residua ventilazione dai quadranti settentrionali con temperature temporaneamente inferiori alle medie del periodo. Successivamente, si prevede una progressiva espansione dell'alta pressione, che favorirà un rapido incremento termico al Centro-Nord con valori massimi compresi tra 22 e 25°C, mentre il Meridione risentirà di una più graduale attenuazione delle correnti fresche da nord-est.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 10 ottobre: Al Nord: tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo residui addensamenti sul Nord-Est e lungo i rilievi alpini. Al Centro: piogge e rovesci diffusi sul Basso Lazio e lungo il versante adriatico tra Abruzzo e Molise; ampie schiarite altrove. Al Sud e sulle Isole: marcata instabilità con temporali e piogge abbondanti; ventilazione sostenuta e mari da mossi a molto mossi.

Domani, domenica 11 ottobre: Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro: tempo soleggiato su Toscana e Lazio; residua instabilità con precipitazioni su Abruzzo e Molise, in attenuazione dal pomeriggio. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni diffuse e localmente intense su Puglia e settori ionici; graduale miglioramento a partire dalle regioni occidentali dal pomeriggio.

Lunedì 12 ottobre - Al Nord: qualche pioggia in Emilia Romagna. Al Centro: un po’ di instabilità su Marche e Appennini. Al Sud e sulle Isole: qualche pioggia su Appennini e basso Tirreno.

Tendenza: rimonta dell'anticiclone e tempo in prevalenza soleggiato; residua ventilazione dai quadranti settentrionali al Meridione.

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