Ultimi rovesci e forte vento sull'Italia, poi la situazione migliora con ampie schiarite. Queste le ultime previsioni meteo. La circolazione depressionaria responsabile dell'instabilità dei giorni scorsi si allontana progressivamente verso lo Ionio, la Grecia e la Turchia, favorendo una graduale rimonta della pressione atmosferica a partire dai settori occidentali del Paese.

Meteo oggi e domani

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che questa dinamica favorirà una progressiva attenuazione dei fenomeni, sebbene nella giornata di oggi martedì 3 novembre persistano precipitazioni lungo il versante adriatico e al Meridione, accompagnate da una ventilazione settentrionale ancora sostenuta.

Nella giornata di oggi il cielo si presenterà dunque nuvoloso o irregolarmente nuvoloso dal Nord-Est lungo l'intera fascia adriatica, al Sud e sulla Sardegna orientale, mentre ampie schiarite interesseranno il resto d'Italia. Sono attese precipitazioni tra medio-basso Adriatico e settori meridionali: i rovesci risulteranno più strutturati sulla Puglia con apporti compresi tra 30 e 40 mm/24h, mentre risulteranno più contenuti su Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria ionica, stimabili tra 5 e 15 mm/24h. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici pugliesi, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione civile.

Deboli nevicate interesseranno le vette più elevate dell'Appennino centro-meridionale a quote superiori ai 1500-1600 metri, con accumuli al suolo generalmente inferiori a 2-5 cm sui crinali. La ventilazione settentrionale manterrà raffiche fino a 50-60 km/h, con condizioni di mare molto mosso, localmente agitato al largo sul basso Adriatico e sullo Ionio (altezza d'onda compresa tra 1,5 e 2,5 metri e picchi fino a 3 metri in mare aperto), con attenuazione serale delle correnti fino a 20-40 km/h. Il quadro termico vedrà valori minimi sui 7-8°C diffusi in pianura al Nord, mentre le massime diurne raggiungeranno punte di 18-19°C all'estremo Sud.

Nella giornata di domani, mercoledì 4 novembre, si registreranno ampie schiarite su gran parte della Penisola, pur in presenza di modesti addensamenti lungo la costa adriatica e di una graduale copertura nuvolosa sulla Sardegna per l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica da ovest.

Meteo prossimi giorni

Giovedì 5 novembre questo sistema determinerà precipitazioni di moderata entità su Sardegna e Sicilia (apporti stimati tra 10 e 20 mm/24h), accompagnate da una ventilazione disposta dai quadranti meridionali con raffiche stimate tra 40 e 50 km/h. Tale flusso attiverà un graduale aumento delle temperature di 2-3°C nei valori minimi e di 1-2°C nei massimi, riportando progressivamente i valori termici verso le medie climatologiche del periodo.

Per il fine settimana del 7-8 novembre i modelli delineano il possibile transito di un fronte instabile al Centro-Sud con precipitazioni comprese tra 20 e 30 mm/24h, la cui esatta traiettoria necessiterà di conferme nei prossimi aggiornamenti.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 3 novembre - Al Nord: nuvolosità irregolare sul Nord-Est, ampi spazi soleggiati altrove; minime in pianura sui 7-8°C. Al Centro: precipitazioni lungo la fascia adriatica abruzzese e molisana (5-15 mm/24h); deboli nevicate sulle vette appenniniche oltre i 1500-1600 metri (accumuli inferiori a 2-5 cm); cieli poco nuvolosi sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: piogge e rovesci più strutturati sulla Puglia (30-40 mm/24h) e fenomeni più contenuti su Basilicata, Calabria e Sicilia (5-15 mm/24h); deboli nevicate sulle cime oltre i 1500-1600 metri (accumuli inferiori a 2-5 cm); nubi sulla Sardegna orientale; venti tesi con raffiche fino a 50-60 km/h in calo serale a 20-40 km/h e mari molto mossi, localmente agitati al largo (onde tra 1,5 e 2,5 metri e picchi di 3 metri); massime fino a 18-19°C.

Domani, mercoledì 4 novembre - Al Nord: condizioni stabili con tempo in prevalenza soleggiato. Al Centro: cieli poco nuvolosi; residui addensamenti privi di fenomeni sul medio Adriatico. Al Sud e sulle Isole: ampie schiarite; nuvolosità in progressivo aumento sulla Sardegna; ventilazione in calo.

Giovedì 5 novembre - Al Nord: tempo asciutto con transito di velature. Al Centro: passaggi nuvolosi a tratti compatti; clima mite. Al Sud e sulle Isole: piogge di moderata entità su Sardegna e Sicilia (10-20 mm/24h); ventilazione meridionale con raffiche fino a 40-50 km/h e temperature in ripresa con aumento termico di 2-3°C nei valori minimi e di 1-2°C nei massimi.

Tendenza: nel fine settimana del 7-8 novembre possibile transito di un fronte instabile al Centro-Sud con precipitazioni stimate tra 20 e 30 mm/24h; valori termici in risalita di 1-2°C con ritorno nelle medie stagionali.