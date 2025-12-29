circle x black
Meteo, previsioni Capodanno 2026: freddo artico in arrivo sull'Italia

Brusco calo delle temperature tra la notte di San Silvestro e 1 gennaio

Freddo artico a Capodanno - (Fotogramma/Ipa)
30 dicembre 2025 | 00.08
Redazione Adnkronos
Maltempo con pioggia, neve e un brusco calo delle temperature in arrivo sull'Italia tra la fine del 2025 e un gelido Capodanno 2026. Un primo peggioramento delle condizioni meteo interesserà il Paese già in queste ore. A partire da oggi, martedì 30 dicembre "sono previste precipitazioni sulle regioni del Centro-sud a causa di un passaggio instabile. Le piogge colpiranno in particolare il versante adriatico, con interessamento di Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attese anche nevicate fino a quote di 500-600 metri. Fenomeni temporaleschi potranno raggiungere la Sicilia".

Arriva il gelo

"La novità più rilevante riguarda però la fine dell'anno - dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it - Tra la notte del 31 dicembre e il giorno di Capodanno è previsto l'ingresso di correnti d'aria molto fredde di origine artica su gran parte della penisola. Il quadro sarà caratterizzato soprattutto da un deciso abbassamento delle temperature, che scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali. Non sono invece attese precipitazioni di rilievo: il freddo sarà il protagonista assoluto, configurando la prima vera ondata della stagione".

Il maltempo caratterizzerà i giorni successivi, con riflettori puntati sul primo weekend del nuovo anno. "Nel fine settimana tra sabato 3 e domenica 4 gennaio è atteso il transito di una perturbazione intensa, che dovrebbe riportare il maltempo soprattutto sulle regioni del Centro-nord, con piogge diffuse e nevicate sulle aree montuose", spiega Gussoni delineando il quadro. "La situazione che potrebbe favorire il comparto turistico invernale, in particolare nelle località sciistiche dove, finora, le precipitazioni nevose sono state scarse", conclude.

