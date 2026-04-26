Addio bel tempo al Nord, la settimana prossima già da martedì ci sarà una brusca virata per le regioni settentrionali. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che lunedì assisteremo a un lieve calo della pressione sulle regioni settentrionali con qualche rovescio sulle Alpi e gli Appennini. Da martedì, però, l'instabilità dovrebbe farsi più invadente, interessando anche la Pianura Padana con acquazzoni "a macchia di leopardo" e un conseguente calo termico.

Discorso diametralmente opposto per il Centro-Sud: qui il meteo si manterrà non solo stabile, ma vedrà un'impennata termica. Le temperature saliranno al Meridione, raggiungendo punte di 27-29°C.

Le ipotesi per il Primo Maggio

Veniamo alla previsione più importante e attesa: cosa succederà per il Ponte del Primo Maggio? L'evoluzione atmosferica indica che, tra martedì 28 e giovedì 30, l'Italia sarà attraversata da un irregolare peggioramento: le precipitazioni interesseranno dapprima il Nord, per poi scivolare gradualmente verso la fascia adriatica e, infine, verso il Sud. Tuttavia, rimane una solida speranza: proprio all'inizio del mese di maggio potrebbe tornare in grande stile l’Anticiclone Africano, facendo da scudo alle perturbazioni e garantendo un rapido e nuovo miglioramento in extremis.