Italia sotto il sole, con clima estivo e temperature al di sopra della media stagionale. Domina il bel tempo anche in questo fine settimana, ma occhio alle nubi che faranno capolino nei prossimi giorni con qualche episodio temporalesco. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 26 aprile, e per i giorni a venire.

Sole e caldo, poi nubi in arrivo: cosa dice l'esperto

L'Italia continua a godere di un ampio respiro anticiclonico che garantirà una domenica all'insegna del bel tempo e di un clima dal sapore quasi estivo. La stabilità atmosferica rimarrà la protagonista assoluta, consolidando un periodo caratterizzato da temperature ben superiori alle medie stagionali, sebbene negli ultimi giorni l’aria sia risultata più frizzante nelle ore notturne.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la giornata di oggi vedrà il sole dominare su quasi tutta la Penisola. Le temperature subiranno un ulteriore incremento nelle ore centrali, con i termometri che saliranno fino a toccare i 26-27°C in molte città del Centro e del Nord. Sarà una giornata ideale per le attività all'aperto, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso sulla stragrande maggioranza delle regioni.

In questo quadro di generale stabilità, l’unica piccola nota fuori dal coro sarà rappresentata dal passaggio di alcune nubi di passaggio al Nord e soprattutto dalla Liguria. Su quest’ultima in particolare, l’attivazione di correnti umide meridionali provocherà la formazione di nubi basse, che renderanno il cielo più grigio e il clima più fresco rispetto al resto del Paese. Si tratterà comunque di nuvolosità innocua che non porterà precipitazioni di rilievo. Non restate sorpresi pertanto se pensavate di prendere il sole sulle spiagge liguri e invece vi ritrovate con la felpa su alcuni tratti della costa.

L'avvio della nuova settimana non regalerà particolari scossoni, ma lo scacchiere europeo inizierà a mostrare alcuni segni di dinamicità. L’Italia verrà infatti lambita da correnti più fresche provenienti dai quadranti orientali, con un aumento dell’instabilità pomeridiana sui rilievi ma non solo. Tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile alcuni temporali potrebbero interessare in modo sparso il Centro-Nord, spostandosi poi nella giornata di giovedì 30 verso le regioni del Sud, con particolare attenzione alle zone adriatiche. Non si tratterà di un’ondata di maltempo diffuso, ma della classica variabilità primaverile che riporta i termometri su valori più consoni al periodo, specie laddove ci sarà maggiore instabilità.

Le ultime proiezioni per il Primo Maggio mostrano un deciso miglioramento: l’instabilità sembra destinata a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio a una nuova rimonta dell'alta pressione che dovrebbe garantire condizioni meteo favorevoli su gran parte d’Italia.

Le previsioni nel dettaglio

Domenica 26. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo; nubi basse in Liguria. Al Centro: sole e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato.

Lunedì 27. Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso, qualche rovescio dal pomeriggio specie sui rilievi. Al Centro: sereno e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 28. Al Nord: nubi sparse e possibili episodi temporaleschi. Al Centro: parzialmente nuvoloso con rovesci pomeridiani sui monti. Al Sud: sole e mite.

Tendenza: instabilità che dal centro-nord si sposterà al sud nella giornata di giovedì 30. Poi migliora ovunque.