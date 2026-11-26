"La Fondazione Ig-Ibd nasce da un'iniziativa della società scientifica Ig-Ibd per valorizzare una ricerca che in Italia è già di alto livello, ma che può diventare ancora più ambiziosa, con l'obiettivo di rispondere a interrogativi fondamentali per i pazienti". Sandro Ardizzone, senior consultant di Humanitas San Pio X di Milano e presidente della Fondazione Ig-Ibd Ets, spiega così le ragioni alla base della sua costituzione, a Riccione in occasione del XVII Congresso nazionale Ig-Ibd. Nata nel 2024 dall'esperienza della rete scientifica costruita in oltre vent'anni dall'Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Disease, la Fondazione "punta a rafforzare la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali, promuovendo la collaborazione tra i centri italiani e sostenendo studi indipendenti. Un impegno tanto più importante alla luce della continua evoluzione delle possibilità terapeutiche. Oggi sono disponibili numerosi farmaci, ma non esistono ancora cure definitive per queste patologie e la scelta del trattamento deve essere sempre più personalizzata".

Tra le priorità individuate c'è la creazione di un sistema strutturato di raccolta dei dati, in grado di mettere in rete i centri specialistici italiani e favorire la realizzazione di studi multicentrici su ampie popolazioni di pazienti. Un progetto che potrà sostenere anche la ricerca di nuovi biomarcatori, utili a identificare le caratteristiche dei singoli pazienti, prevedere l'evoluzione della malattia e orientare le scelte terapeutiche. "È fondamentale costruire un registro, un sistema di raccolta dati che permetta di mettere in rete i centri italiani, già di grande valore, e di raccogliere le informazioni sui rispettivi pazienti. In questo modo sarà possibile creare coorti di pazienti da seguire nel tempo e promuovere studi multicentrici indipendenti", sottolinea Ardizzone.

La Fondazione ha già avviato la propria attività scientifica. Il Comitato scientifico ha esaminato almeno 12 studi: 3 sono già partiti, 9 risultano in fase di valutazione o approvazione. Tra i primi progetti approvati figurano Portrait-Cd, dedicato alla previsione della recidiva endoscopica dopo un intervento per la malattia di Crohn, E-Prime, studio sull'efficacia e la sicurezza delle terapie avanzate nella colite ulcerosa, e Cd-Poset, dedicato ai pazienti con malattia di Crohn sottoposti a chirurgia. Per sostenere lo sviluppo di queste iniziative sarà fondamentale anche attrarre nuove risorse economiche, soprattutto per rendere possibili ricerche che i singoli centri non potrebbero affrontare autonomamente. "La Fondazione è appena nata - rimarca il presidente - quindi ha bisogno di attrarre risorse per poter rendere possibili studi che altrimenti i singoli centri da soli non potrebbero mai fare. L'obiettivo è costruire una struttura stabile, capace di dare indipendenza e continuità alla ricerca italiana e rafforzarne il ruolo anche nel panorama internazionale".