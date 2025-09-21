Migranti: 'Remigrazione', striscione di 30 metri a Bergamo

Uno striscione di 30 metri con la scritta “remigrazione” è stato esposto a Porta San Giacomo dal Comitato Remigrazione e Riconquista, per lanciare un messaggio sul tema immigrazione. Secondo il Comitato, nato recentemente su iniziativa di diversi movimenti identitari, “solo la remigrazione può fermare degrado e insicurezza, restituendo dignità al lavoro italiano. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale che punta a riportare il tema al centro del dibattito pubblico e a difendere identità e futuro delle prossime generazioni”.

Il Comitato annuncia inoltre che “nei prossimi mesi seguiranno nuove azioni in diverse città italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni su quella che viene indicata come una vera e propria priorità nazionale”.