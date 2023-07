Milano, incendio in casa di riposo: 6 morti, due feriti gravi

Le fiamme nella notte nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento. 81 i feriti in ospedale. Il sindaco Sala: "Bilancio pesantissimo"

Incendio a Milano nella notte in una casa di riposo. E' di sei morti e di due feriti gravi il bilancio dell'incendio scoppiato, intorno all'1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. 81 le persone ferite trasportate in ospedale.

I feriti sono stati distribuiti in 15 diverse strutture ospedaliere di Milano e hinterland, spiega l'Areu. "Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno paziente risulta ustionato" fanno sapere i soccorritori. In particolare sono due i pazienti più gravi (codice rosso) ricoverati al Policlinico e al San Raffaele, 14 le persone ospedalizzati in 'codice giallo', mentre 65 pazienti sono sottoposti ad accertamenti medici. L'intervento di soccorso sanitario è stato effettuato con 15 ambulanze e tre automediche.

Lavorano senza sosta da ore i vigili del fuoco intervenuti: "Decine le persone salvate dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato la struttura, coinvolta parzialmente al primo piano" fanno sapere i soccoritori. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

'Casa per Coniugi' è una residenza per anziani istituita nel 1955 e gestita da Proges - Società Cooperativa Sociale, come emerge nel sito web della struttura, destinata ad accogliere anziani - i posti letto accreditati sono 210 - con vari livelli di non autosufficienza, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. Possono essere ospitati anche adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche. "La residenza si sviluppa in un edificio su tre piani ed è suddivisa in 12 nuclei (di cui due nuclei Alzheimer)".

SALA: "BILANCIO PESANTISSIMO!

''Sei morti sono un bilancio pesantissimo. Abbiamo un paio di persone in ospedale in una situazione delicata'', ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala arrivato per un sopralluogo alla Rsa. ''Dopo una segnalazione di una persona di servizio, l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo'' ha detto il sindaco, sottolineando che le ''fiamme sono state limitate ad una stanza. Sulle cause è impossibile stabilirle e non credo che sia saggio fare ipotesi ''.