Milano, Miuccia Prada insignita del Premio Parete 2025

Nelle due edizioni precedenti sono state insignite personalità delle Istituzioni economiche, Magda Bianco di Banca d’Italia nel 2024 e Giovanni Gorno Tempini di Cassa Depositi e Prestiti

Dopo due edizioni in cui sono state insignite personalità delle Istituzioni economiche, Magda Bianco di Banca d’Italia nel 2024 e Giovanni Gorno Tempini di Cassa Depositi e Prestiti nel 2023, il Comitato Scientifico del Premio Parete ha scelto anche quest’anno di omaggiare una donna, un’ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo, Miuccia Prada.

Già insignita nel 2015 con le insegne di Cavaliere di Gran Croce dal presidente della Repubblica, Miuccia Prada è stata scelta per il contributo all’eccellenza dell’industria italiana, per il senso di responsabilità sociale e la sensibilità riguardo temi come conoscenza, cultura, educazione, che permeano il suo modo di fare impresa e l’attività dell’intero Gruppo Prada. Il Premio Parete è stato consegnato a Miuccia Prada dal padrone di casa, il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, e da Ferruccio de Bortoli nel corso di una Cerimonia svoltasi presso il Comando Interregionale della Guardia di Finanza di Milano alla presenza di alti ufficiali del Corpo e dei Cadetti dell’Accademia di Bergamo.

Insignire una personalità per "l’entusiasmo nel coniugare Conoscenza e Intrapresa" e invitare i giovani a vivere un grande momento di memoria "perché certe tragedie possano non ripetersi mai più" sono i principali obiettivi del Premio Parete, giunto quest’anno alla sua nona edizione. Il riconoscimento, nato nel 2017, è ispirato alla memoria della vita e dell’impegno del finanziere abruzzese Ermando Parete.

Sopravvissuto alla tragedia dei campi di concentramento, dal 2004 e fin quasi alla scomparsa del 2016, Parete ha trovato il coraggio di raccontare l’orrore vissuto, come monito perché non riaccadesse. Il tutto unito a quella visione fiera di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, volta a incoraggiare le giovani generazioni a superare le difficoltà, anche le più terribili, con "entusiasmo del vivere e voglia di fare". Con questi principi ha visitato scuole e università, incontrando ragazzi di tutta Italia.

Il nome di Miuccia Prada, annoverata alcuni mesi fa da Time Magazine tra le 100 personalità più influenti del mondo e unica italiana in lista, succede a quello di altre importanti figure dell’economia come Magda Bianco (2024), Giovanni Gorno Tempini (2023), Guido Barilla (2022), Alberto Bombassei (2021), Giorgio Armani (2020), Giovanni Tamburi (2019), l’ex ministro per l'Innovazione Vittorio Colao, premiato nel 2018.