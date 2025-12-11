Milano, sfonda vetro garage con l'auto e resta in bilico nel vuoto

Sbaglia la manovra, sfonda la vetrata del primo piano di un'autorimessa garage di Milano e resta con il muso in bilico nel vuoto. Pochi centimetri e sarebbe precipitata in strada, in via Giacomo Zanella. A bordo l'automobilista di 84 anni, salvato dai vigili del fuoco, immediatamente intervenuti con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco.

L'anziano, rimasto a bordo dell'auto in bilico nel vuoto per alcuni minuti, è stato estratto dall'abitacolo. Visibilmente scosso e in stato di shock è stato trasportato dal 118 all'ospedale Policlinico. Lo fanno sapere i vigili del fuoco del comando di Milano, che dopo il salvataggio dell'uomo hanno messo in sicurezza l'area inibendo il transito in tutto il primo piano del garage.