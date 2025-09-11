circle x black
Milano, 18enne stuprata a San Zenone a Lambro: fermato 25enne ospite centro accoglienza

All’uomo è stata contestata la violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa e le lesioni

La stazione di San Zenone a Lambro - (Ipa)
11 settembre 2025 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' un 25enne originario del Mali, ospite della onlus Fratelli di San Francesco, l'uomo fermato per lo stupro di una 18enne avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto vicino alla stazione di San Zenone al Lambro, nel Milanese. E' quanto è emerso nella conferenza stampa convocata alla Procura di Lodi all’indomani del fermo per indiziato di delitto. All’uomo è stata contestata la violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa e le lesioni.

La violenza era stata denunciata la notte stessa dalla vittima, una ragazza di 18 anni, presa alle spalle da un uomo mentre stava raggiungendo la stazione e poi picchiata e abusata in un’area boschiva poco distante.

L’uomo è stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso allontanarsi dal luogo in cui è avvenuta la violenza e poi da quelle del centro di accoglienza, che lo hanno immortalato mentre rientrava nella struttura poco dopo la mezzanotte. Dal centro, per il quale lavora, il giorno successivo alla violenza è stato trasferita in un’altra struttura gestita dalla stessa onlus a Milano.

Lì ieri il 25enne è stato prelevato dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, che hanno condotto le indagini coordinate dalla procura di Lodi, e portato in caserma. Gli è stato prelevato un tampone e le analisi del Dna, eseguite dai Ris di Parma, hanno confermato che il suo Dna coincide con le tracce biologiche lasciate sul corpo della vittima. “Riteniamo che gli elementi acquisiti siano sufficienti a ritenere che il fermato sia il responsabile dei fatti”, ha detto in conferenza stampa la procuratrice di Lodi, Laura Pedio.

“Compatibilmente anche con il tipo di accertamenti fatti, il risultato dell’indagine è avvenuto in tempi molto rapidi”, ha sottolineato il magistrato, ringraziando per la “proficua collaborazione i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, quelli del Norm della stessa compagnia, che hanno operato nella prima fase dell’indagine con il supporto del Sis del nucleo investigativo di Milano. Un ringraziamento particolare ai Ris che ci hanno supportato in questa indagine con competenza e con tempestività”.

Donatella Versace alla camera ardente di Armani


