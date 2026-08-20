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Milano, turista di 21 anni in difficoltà chiede aiuto ma viene violentata: un arresto

"L'ha aggredita fisicamente e minacciata costringendola a subire atti sessuali" si legge in una nota dell'Arma

Carabinieri - Archivio
Carabinieri - Archivio
20 agosto 2026 | 13.28
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Il cellulare scarico e la difficoltà di trovare la strada per raggiungere l'ostello che aveva prenotato, quindi la scelta di chiedere aiuto. Inizia così l'incubo per una ventunenne colombiata arrivata a Milano, per trascorrere una vacanza in Italia, la notte del 9 agosto scorso. Ad approfittare dello stato di vulnerabilità della giovane è stato un 25enne di origine peruviana nei cui confronti i carabinieri hanno eseguito, su richiesta della Procura di Milano, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale.

Secondo la ricostruzione investigativa, il ragazzo - notandola sola e in crisi - si è offerto di aiutarla, ma l'ha portata in un appartamento nel quartiere Calvairate. Una volta all'interno, "l'ha aggredita fisicamente e minacciata costringendola a subire atti sessuali" si legge in una nota dell'Arma.

Approfittando di un attimo di distrazione, la giovane è riuscita a fuggire in strada, ha raggiunto il capolinea di un tram e ha chiesto aiuto all'autista, il quale ha immediatamente allertato i militari che hanno rintracciato l'appartamento e identificato il venticinquenne.

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Tag
violenza sessuale turista arresto
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