circle x black
Cerca nel sito
 

Modena, apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte: Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare

L'appello sui social condiviso anche dal sindaco: "Chi ha informazioni utili o l’ha vista in questi giorni contatti il 112"

Agnes Cristina Piliego
Agnes Cristina Piliego
13 gennaio 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ore di apprensione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne scomparsa da Modena nella notte tra sabato e domenica. Agnes, che frequenta la terza presso la Scuola Media Ferraris, è sparita nel nulla dopo essere uscita sabato sera. Alta circa un metro e sessanta, corporatura esile, la ragazzina indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro e delle Nike Air Force e aveva lasciato il telefono a casa. Domenica mattina, la famiglia non l'ha trovata nel suo letto e ha sporto denuncia alle Forze dell’ordine. Sui social si rincorrono gli appelli, diffusi su richiesta dei genitori. Alcuni anche di madri e padri di compagni di scuola dell'adolescente: "Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista è pregato di contattare immediatamente il 112".

A chiedere aiuto anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che su Facebook ha diffuso la foto della ragazzina e ha scritto: “Mi unisco all’appello della famiglia e pubblico l’annuncio della scomparsa di Agnes Cristina Piliego, studentessa delle Ferraris di Modena.

Della ragazza si è persa ogni traccia nella notte tra sabato e domenica, la scomparsa è stata regolarmente denunciata alle Forze dell’Ordine. Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista in questi giorni è pregato di contattare immediatamente il 112. Si chiede la massima condivisione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Modea news 14enne scomparsa Agnes Cristina Piliego cronaca news
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza