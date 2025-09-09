circle x black
Mons. Renna (Cei): "Basta con la tragica sequenza di morti sul lavoro, tutti si sentano interpellati"

Mons. Renna (Cei):
09 settembre 2025 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Alla ripresa più massiccia di tante attività lavorative, anche la ripresa della tragica sequenza di morti bianche”. Lo sottolinea all’Adnkronos mons. Luigi Renna, a capo della Commissione Cei che si occupa dei problemi legati al lavoro, dopo le nuove vittime sul lavoro, ieri quattro in un solo giorno. “Ci chiediamo tutti - denuncia l’esponente Cei - come mai non stiamo imparando ancora nulla dalla storia di tante vittime: quale prevenzione, quale formazione dei lavoratori, quali accortezze il lavoratore impara a mettere in atto per prevenire? Sono tanti i soggetti che devono sentirsi interpellati, non solo a livello istituzionale, ma ogni lavoratore deve chiedere che sia riconosciuto questo fondamentale diritto di chi lavora”.

