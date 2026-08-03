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Roma, mucche su binari: treno deraglia vicino a stazione di Piana Bella a Montelibretti, nessun ferito

A bordo del convoglio erano presenti circa 450 passeggeri. Non ci sono feriti

Il treno deragliato - (Vigili del fuoco)
Il treno deragliato - (Vigili del fuoco)
03 agosto 2026 | 07.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un treno è deragliato a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti. Secondo le prime informazioni, il deragliamento sarebbe stato causato dall'investimento di due mucche che si trovavano sui binari. A bordo del convoglio erano presenti circa 450 passeggeri.

Le Ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori. Le operazioni si sono svolte con il supporto del personale dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie, garantendo il trasferimento in condizioni di sicurezza. Non si registrano feriti. Sul posto sono presenti forze dell'ordine.

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treno deragliato roma montelibretti montelibretti treno deragliato montelibretti mucche binari treno deragliato
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