Il border collie fu protagonista nelle ricerche a Rigopiano e dopo il crollo del ponte Morandi con il suo conduttore e addestratore Mauro Masin

Addio a Jeffry, lo storico border collie del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco del comando di Venezia. Il cane, nel corso dei suoi 16 anni, è diventato un simbolo di professionalità, coraggio e dedizione: ha trascorso gran parte della sua vita impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso, sempre al fianco del suo conduttore e addestratore, il vigile del fuoco Mauro Masin.

Nel corso della sua lunga carriera, Jeffry ha partecipato ad alcuni dei più drammatici interventi che hanno segnato la storia recente del Paese. Il suo fiuto si è rivelato prezioso nella ricerca di persone disperse sotto le macerie e nella neve, contribuendo a salvare numerose vite umane. Tra le missioni più significative, quelle successive al crollo del Ponte Morandi a Genova e alla valanga che travolse l’hotel Rigopiano, in Abruzzo.

Una carriera straordinaria, vissuta con professionalità e un legame speciale con Mauro Masin, compagno inseparabile di tante missioni e anni di servizio. Jeffry non è stato soltanto un cane da soccorso, ma un membro prezioso della squadra dei Vigili del Fuoco e un esempio del ruolo fondamentale svolto dalle unità cinofile nelle emergenze.

Alla notizia della sua scomparsa sono arrivati anche i messaggi di cordoglio delle istituzioni. Tra questi, quello del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha voluto ricordare il valore del suo impegno: "Una storia che rende orgoglioso il Veneto, terra di uomini e donne che ogni giorno dimostrano generosità, coraggio e spirito di servizio". Zaia ha sottolineato come Jeffry, insieme al suo inseparabile conduttore, abbia "rappresentato al meglio questi valori, ricordando l'importanza del lavoro silenzioso e straordinario delle unità cinofile".