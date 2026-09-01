circle x black
Cerca nel sito
 

Morto Luca Benigni, giornalista esperto di sanità e addetto stampa Fimmg Roma e Lazio: aveva 71 anni

D'Amato: "Se ne va un amico e un professionista serio e capace, con spiccate doti umane". Il sindacato medici di famiglia "profonda passione per la comunicazione"

Luca Benigni
Luca Benigni
01 settembre 2026 | 14.59
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

È morto improvvisamente questa notte a 71 anni Luca Benigni, giornalista, per lunghi anni in servizio presso l’Ufficio stampa della Regione Lazio. Particolarmente esperto di politiche sanitarie, è stato da sempre impegnato anche nella politica attiva, sia a livello regionale sia, in particolare, a Capena, suo paese d’origine. Tanti i messaggi di cordoglio giunti trasversalmente dal mondo politico.

“Sono addolorato per la scomparsa del giornalista Luca Benigni, esperto di sanità che ha svolto un ruolo importante, oltre che nell’amministrazione regionale, anche come addetto stampa della Federazione italiana medici di medicina generale di Roma e del Lazio. Se ne va un amico e un professionista serio e capace, con spiccate doti umane. Alla famiglia vanno le mie condoglianze”. Così in una nota il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.

"Con il suo lavoro quotidiano, Luca Benigni ha contribuito con dedizione e professionalità a raccontare l'impegno della medicina generale romana, mettendo sempre a disposizione competenza, disponibilità e una profonda passione per la comunicazione. Ma oltre al professionista, se ne va un amico, una persona di profonde doti umane, capace di generosità, empatia e vicinanza autentica verso chiunque lo conoscesse. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, difficile da colmare". E' il ricordo della Federazione italiana dei medici di famiglia di Roma e Lazio che "si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Luca Benigni Fimmg Roma e Lazio
Vedi anche
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video
Lo sfogo di Vincenzo De Luca contro chi abbandona i rifiuti: "C'è sempre qualche imbecille" - Video
Venezia 83, l'arrivo in motoscafo della conduttrice della Mostra Greta Scarano - Video
News to go
Scioperi settembre, dai treni ai trasporti: tutte le date
Il santone indiano si sposta fra i fedeli in una teca con l'aria condizionata, è polemica - video
Napoli, tre anni fa l'omicidio di Giogiò. L'appello della madre: "Piazzale Tecchio sia intitolato a lui" - Video
Tre bambini in pericolo sul fiume a Merano, il salvataggio di carabinieri e volontari - Video
Malore in Perù per Chiara Ferragni: "Il corpo non mi rispondeva e non respiravo bene" - Video
Venezia 83, fervono i preparativi per il red carpet - Video
Il ritorno in mare della Caretta caretta Fortuna, un mese fa era stata soccorsa a Maccarese - Video
Mercati in cerca di direzione tra tensione in Medioriente e prossima riunione Fed: in calo l'oro, sale il petrolio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza