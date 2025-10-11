circle x black
Treviso, muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell'azienda di famiglia

Vittima un imprenditore di 45 anni. Pensava che il macchinario fosse spento invece era solo fermo per un blackout elettrico

11 ottobre 2025 | 13.04
Redazione Adnkronos
Un uomo di 45 anni, Matteo Collesel, è morto sul colpo a Castelcucco (Treviso), dopo essere rimasto schiacciato in una pressa per l’uva. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri.

L’uomo era un imprenditore che conduceva l’azienda vitivinicola e agrituristica di famiglia. Dalle ricostruzioni di vigili del fuoco, carabinieri e Spisal, intervenuti sul posto, pare che abbia scambiato un momentaneo blocco del macchinario dovuto a un blackout elettrico con il suo spegnimento. Inutile l'intervento del 118.

