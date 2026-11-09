La vittima aveva 43 anni. Stava lavorando alla ristrutturazione di un appartamento, quando il pavimento del balcone ha ceduto, facendolo precipitare su un'auto

Un operaio di 43 anni, Alessandro Turiello, è morto questa mattina nel crollo del solaio di un balcone in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei, a Napoli. L'ipotesi al momento è quella di un incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, il 43enne stava lavorando alla ristrutturazione di un appartamento, quando il pavimento del balcone sul quale si trovava ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare su un'automobile parcheggiata in strada. L'uomo è morto sul colpo. Sul caso indagano gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. La Procura ha aperto un'inchiesta e la salma resta a disposizione per l'autopsia.