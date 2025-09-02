circle x black
Napoli, esplosione in un appartamento a Meta di Sorrento: 2 morti

Le vittime sono due persone anziane di 81 e 83 anni

02 settembre 2025 | 09.48
Redazione Adnkronos
Due morti per una forte esplosione in un'abitazione a Meta di Sorrento. I carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento sono intervenuti in via Cristoforo Colombo. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che poco prima per una probabile fuga di gas è esplosa un’abitazione con all’interno due persone anziane di 81 e 83 anni. L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine, senza provocare gravi danni. Gli anziani - un uomo e una donna conviventi - sono deceduti. Carabinieri e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Accertamenti in corso coordinati dalla procura di Torre Annunziata.

