Nasce a Salerno il Corso di Laurea Magistrale in Digital Marketing: un ponte tra innovazione e futuro

L’Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Evolution GROUP, annuncia il lancio di un Corso di Laurea Magistrale in Digital Marketing, un progetto innovativo che rappresenta una novità assoluta per il panorama accademico italiano. Questo percorso biennale punta a formare professionisti altamente qualificati, capaci di affrontare le sfide di un mercato del lavoro in rapida evoluzione digitale, grazie a un mix vincente di teoria accademica e applicazione pratica.

Frutto della sinergia tra il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) e un network consolidato di aziende, il corso segna un passo importante per valorizzare il legame tra mondo universitario e realtà produttive, offrendo agli studenti strumenti concreti per costruire il proprio futuro. “Abbiamo immaginato un ciclo di studi biennale unico nel Sud Italia, progettato per formare figure trasversali con competenze digitali e tecnologiche pronte a dialogare col mercato del lavoro - ha spiegato Virgilio D’Antonio, Professore Ordinario e Direttore del DISPC - Grazie alla partnership con Evolution Group e una rete di realtà imprenditoriali, il corso unisce formazione accademica e applicazione pratica, garantendo ai nostri studenti sbocchi professionali concreti già durante il percorso formativo”.

Questo nuovo corso di laurea non si limita, quindi, a colmare un vuoto formativo, ma innova il modo stesso di fare didattica. Attraverso laboratori, stage in azienda e un approccio multidisciplinare, gli studenti non solo acquisiranno competenze digitali e manageriali avanzate, ma avranno anche l’opportunità di metterle in pratica durante il percorso di studi.

“Il corso nasce per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più digitale - ha sottolineato Francesco Polese, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese - colmando un gap formativo con un percorso che integra modelli manageriali, strumenti digitali e una profonda connessione con il territorio e le sue imprese”.

Un altro elemento distintivo è l’attenzione all’internazionalizzazione e alla multiculturalità, come evidenziato da Luca Carrubbo, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese: “Digital Marketing non è solo comunicazione o pubblicità, ma un approccio che permea tutti i processi aziendali. Questo corso rappresenta una novità importante per il panorama nazionale, con un’attenzione particolare all’internazionalizzazione e alla multiculturalità”.

L’impatto di questa iniziativa va ben oltre l’ambito accademico. Il progetto è un esempio virtuoso di come il dialogo tra università, aziende e istituzioni locali possa generare un cambiamento concreto nel territorio, fornendo agli studenti le competenze necessarie per diventare protagonisti dell’economia digitale.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla nascita di un percorso formativo così innovativo e di valore, che rappresenta una vera eccellenza per il Sud Italia - ha dichiarato Francesco Apicella, Presidente di Evolution Group -. È un onore lavorare insieme per formare i professionisti del futuro e costruire nuove opportunità per il territorio”.

Il Corso di Laurea Magistrale in Digital Marketing dell’Università di Salerno si candida così a diventare un punto di riferimento per l’alta formazione in Italia, anticipando le esigenze di un mercato in continua trasformazione. Grazie a una proposta formativa che unisce innovazione, multidisciplinarietà e una forte connessione con il mondo del lavoro, questo corso segna un nuovo inizio per l’intero settore accademico e professionale.