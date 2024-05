Nasce 'Arena Europa', serie di policy talk per confronto aperto tra candidati

Sabato 8 e domenica 9 giugno i cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti del Parlamento europeo. In vista della tornata elettorale, FB&Associati, la prima società di consulenza indipendente fondata in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying, ha ideato Arena Europa, una serie di policy talk che si terranno nel mese di maggio con l’obiettivo di mettere in connessione la politica e le istanze dei cittadini.

FB&Associati, con la sua divisione FB Benefit attiva dal 2022, supporta attivamente Associazioni ed Organizzazioni di diversa natura, afferenti al Terzo Settore, in un’articolata attività di informazione, sensibilizzazione e rappresentazione dei propri interessi, aiutandoli a divenire protagonisti all’interno dell’arena politica.

Il progetto Arena Europa, che si inserisce nell’ambito della attività FB Benefit, prevede cinque incontri realizzati in ogni circoscrizione nazionale, con l’obiettivo di offrire alle principali Associazioni del Terzo Settore la possibilità di un confronto diretto con i candidati su temi sociali di ampio respiro affinché possano elevare le loro istanze all’attenzione dei tavoli europei. Agli incontri parteciperanno esponenti delle associazioni e un candidato per ciascun partito.

Arena Europa ha già riscosso un notevole successo, testimoniato dall’adesione di oltre 60 Associazioni del Terzo Settore, che rappresentano oltre la metà della popolazione italiana, appartenenti a molteplici settori: Cardio-metabolica, Dermatologia, Gastro-epatologia, Malattie rare, Medicina di base, Neurologia, Oncologia, Reumatologia, Salute mentale, Tutela della sicurezza, Tutela della donna ed Enti locali.

Gli appuntamenti prenderanno il via a Milano venerdì 10 maggio alle ore 16:30 presso il centro Copernico Milano Centrale per i candidati della Circoscrizione Nord-Occidentale. Proseguiranno venerdì 17 maggio alle ore 16 presso la Sala Rossini di Caffè Pedrocchi di Padova, per i candidati della Circoscrizione Nord-Orientale, mercoledì 22 maggio alle ore 12 a Palermo presso l’Hotel Best Western per quelli della Circoscrizione Insulare e giovedì 23 maggio alle ore 13 a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo per quelli della Circoscrizione Centrale. Gli appuntamenti si concluderanno presso la sede di Confapi a Bari, venerdì 24 maggio alle ore 17, per i candidati della Circoscrizione Meridionale.