Natale, pranzo al ristorante per oltre 340mila toscani

Oltre 340mila toscani consumeranno il pranzo di Natale al ristorante, per una spesa complessiva di circa 28milioni di euro (27, 923 milioni di euro). Sono i dati che emergono dallo studio di Confcommercio Toscana sui dati Fipe (Federazione Italiana Pubblici esercizi).
"Le previsioni della vigilia indicano una percentuale poco più contenuta rispetto allo scorso anno: i toscani che scelgono di trascorrere il 25 dicembre in un locale scendono dal 10% al 9,3%. È un segnale impercettibile, se vogliamo, ma che va nella direzione che ormai è sotto gli occhi di tutti: le famiglie italiane hanno un potere di spesa ridotto e tornano al risparmio, così ne risentono i consumi - a notare il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - Per fortuna non mancheranno i turisti, in testa i nostri connazionali: per Natale si prevede un flusso di almeno sei milioni di italiani in viaggio, l’83% dei quali resterà in Italia privilegiando non solo le mete sulla neve, ma anche località sulla costa e città d’arte come le nostre".
La clientela del pranzo di Natale sarà quindi composta da residenti per il 75%, affiancati dal 19% di turisti italiani e da circa il 6% di visitatori stranieri. 82 euro a testa il costo medio per un menù completo, con un aumento di poco meno del 5% rispetto al Natale 2024, quando era pari a 78 euro.
"Anche quest'anno a Natale non manca la voglia di stare insieme alla famiglia godendo dell’atmosfera e del servizio offerto dai ristoranti – dichiara il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe nazionale – case sempre più piccole e poco tempo per cucinare spingono tanti a preferire la comodità di un locale per festeggiare. Meglio se è il locale del cuore, quello dove si è sicuri di essere accolti e serviti nel modo migliore. A Natale vince sempre il calore dell’accoglienza e della tradizione, anche nella scelta del menù, a base di prodotti e ricette del territorio, dall’antipasto di crostini e sformatini di verdure al classico brodo con i tortellini fatti a mano fino agli arrosti e ai dolci natalizi. Le sperimentazioni si lasciano al cenone di San Silvestro".
Secondo l'indagine di Fipe, circa il 70% dei locali resterò aperto per il pranzo di Natale, "con punte più alte ovviamente nelle città interessate dal turismo, più basse altrove", spiega Cursano.
Tra chi ha prenotato o intende farlo, sette persone su dieci privilegiano la formula tutto compreso, che include vino e bollicine per il brindisi. Ma non mancano i locali dove sarà possibile scegliere "à la carte", con costi più contenuti. Per circa sei ristoranti su dieci il prezzo del pranzo di Natale si colloca tra i 50 e gli 80 euro, nel 19% sarà sotto i 50 e nel resto sarà superiore agli 80.