Natalità, De Palo: "Giovani, futuro e libertà le parole chiave per cambiare direzione"

"Giovani, futuro, libertà". Queste le parole chiave degli Stati Generali della Natalità, che si svolgeranno a Roma il 9 e 10 maggio prossimi, secondo Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità. "Il tema dei giovani è legato ai dati che evidenziano un enorme problema dal punto di vista di ricambio intergenerazionale - spiega all'Adnkronos De Palo - perché in Italia si vive in media fino a 83,1 anni, quindi è aumentata l'aspettativa di vita, ma sotto, alla base, non c'è ricambio intergenerazionale, non nascono bambini, e questo produrrà degli scompensi enormi dal punto di vista del welfare, sanitario, dal punto di vista del pil".

Seconda parola chiave, futuro: "Il tema è assolutamente collegato ai giovani e a quello che succederà al nostro paese: non possiamo parlare di natalità senza pensare al futuro e non possiamo parlare di giovani senza pensare al futuro - continua De Palo - e cioè che futuro stiamo preparando, costruendo? Il futuro è qualcosa che accade, che dovremmo costruire, lavorarci, dovremmo strutturarlo, ma non stiamo facendo nulla per il futuro, stiamo aspettando solo che accada. Stiamo andando, come dico spesso, a 200 chilometri orari contro un muro senza che ci siano minimamente segni di frenata".

Terza parola chiave, libertà: "Libertà di scelta. Quello che noi cerchiamo di dire è che non dobbiamo convincere i giovani a fare figli, non dobbiamo convincere le donne a fare figli, non è questo il tema, - sottolinea in conclusione De Palo - noi dobbiamo mettere i giovani, le donne, le persone nelle condizioni di scegliere liberamente cosa fare. Con la libertà di scelta automaticamente avremo anche più figli, perché in Italia la nascita di un figlio è la seconda causa di povertà, ma se le persone si mettono in condizioni di non dover scegliere, automaticamente nasceranno più figli: oggi in Italia chi non vuole fare figli è libero di non farli, ma non è libero invece chi vuole farli. Per questo il 9 e 10 maggio negli Stati Generali della Natalità a Roma proveremo a fare da pungolo al mondo della politica, cercando di trasformare le analisi, ormai note, in sintesi, in proposte, in concretezza".