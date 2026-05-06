Nordio cita Berlinguer e Mediaset per il caso Minetti. Il Guardasigilli ha incaricato il legale Giulio Micioni del foro di Roma di avviare una causa civile contro Berlinguer e Mediaset per la puntata di Cartabianca del 28 aprile. Al centro le dichiarazioni sul caso Minetti, smentite da Nordio in diretta e ritenute lesive della sua immagine e del ruolo istituzionale.

"Si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso ministro) considerate lesive dell'immagine dell'uomo e della istituzione che egli rappresenta" sottolinea il ministero di Giustizia in una nota. Se vincerà, il risarcimento andrà in beneficenza a un ente per la tutela dei minori.

La trasmissione di Cartabianca

Nella trasmissione di Cartabianca Bianca Berlinguer ha ripreso il caso della settimana prima tra Sigfrido Ranucci e il ministro Nordio. La giornalista ha ricordato che Ranucci ha parlato solo di un’ipotesi da verificare sulla presenza di Nordio in Uruguay con Cipriani, compagno di Nicole Minetti. "Il ministro della Giustizia ha potuto replicare immediatamente e direttamente, come era suo legittimo diritto - ha aggiunto riassumendo la vicenda -. Il ministro ha telefonato in studio durante la trasmissione, questo è stato possibile perché andiamo sempre in onda in diretta". "Gli ospiti sono responsabili delle loro parole. La trasmissione è libera e tutto si è svolto alla luce del sole", ha detto Berlinguer.