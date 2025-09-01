circle x black
Cerca nel sito
 

Notte di follia tra cocaina e allucinazioni, lui nudo in strada e lei in preda al panico

I due avrebbero assunto cocaina prima di perdere il contatto con la realtà tra voci minacciose e allucinazioni

Notte di follia tra cocaina e allucinazioni, lui nudo in strada e lei in preda al panico
01 settembre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le urla di una giovane e la fuga del compagno, completamente nudo in strada, fanno scattare l’allarme tra i residenti e richiedono l’intervento immediato dei Carabinieri. Succede a Rodigo, in provincia di Mantova, dove una coppia di ragazzi, dopo aver fatto uso di cocaina, viene colta da violente allucinazioni all’interno di un B&B.

Tutto inizia intorno all’1.30 della notte, quando al 112 arrivano le prime chiamate per delle urla provenienti dalla struttura. Poco dopo una seconda segnalazione parla di un giovane che, in evidente stato di agitazione e senza vestiti, corre in strada seminando il panico. Sul posto intervengono le pattuglie dei Carabinieri di Piubega e di Castiglione delle Stiviere, che trovano all’interno del B&B una ragazza terrorizzata e in preda al panico. Quasi in contemporanea i militari rintracciano anche il ragazzo, nudo e visibilmente fuori controllo.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero assunto cocaina prima di perdere il contatto con la realtà. Raccontano di percepire voci minacciose, allucinazioni che li spingono a urlare e a comportarsi in modo inconsueto, fino alla fuga del giovane all’esterno. Entrambi vengono soccorsi e trasportati all’ospedale di Mantova, dove restano sotto osservazione per gli accertamenti sanitari del caso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mantova follia cocaina allucinazioni
Vedi anche
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza